Nachdem Tina York (63) in Nacht elf allein Schicht am Camp-Feuer geschoben hat, musste Daniele als Teamchef des Tages die Strafe für den Verstoß gegen die Camp-Regeln verlesen: erneuter Zigarettenentzug. Schon vorher hatte der Teenie-Schwarm verkündet: "Wenn sie uns wieder die Kippen streichen, raste ich aus!" Und das tat er dann – gefühlte Stunden lang. Sein Lieblingswort: "Regelverstoß!" Das kam so oft aus seinem Mund, dass es sogar die anderen Camper nicht mehr hören konnten. Und die Zuschauer. Auf Twitter machten sie ihrem Ärger Luft. "Braucht der wirklich nur Zigaretten, dieser radioaktive Kampfkobold?", fragte ein Zuschauer. "Hat er auch was anderes im Kopf außer Kippen?", ein anderer.