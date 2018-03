Schon in wenigen Monaten wird sich Khloe Kardashians (33) größter Wunsch erfüllen: Sie wird Mama! Während die Reality-Beauty anfänglich noch versuchte, ihre wachsende Kugel zu verstecken, könnte sie jetzt wohl kaum groß genug für sie sein. Via Snapchat teilte Kim Kardashians (37) Schwester jetzt einen Clip, der sie nicht nur zeigt, wie sie ihre Murmel streichelt, sondern wie sie sich und ihrem ungeborenen Baby auch eine ganz besondere Frage stellt: "Kleines Bäuchlein, warum so klein?"



