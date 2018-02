Wie People berichtet, hat die 16-Jährige am Dienstagabend den Kampf gegen ihre angeborene Sichelzellenanämie verloren, einer Krankheit, die aufgrund starker Durchblutungsstörungen nicht selten zu multiplem Organversagen führt. Wenige Stunden vor dem Tod ihrer Stiefschwester hatte Jordin ihre Fans via Instagram noch aufgefordert, für diese zu beten. In ihrer Story erklärte sie offen, wie ernst die Situation ist: "Sie ist in der Klinik und kämpft um ihr Leben."