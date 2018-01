Holly Marie Combs (44) ist stinksauer! Die Schauspielerin verkörperte in der Hexen-Serie Charmed von 1998 bis 2006 die mittlere der zauberhaften Schwestern. Die Begeisterung über den geplanten Reboot der Hitserie hält sich bei ihr aber in Grenzen, wie sie über Twitter klarmacht. Vor allem die Aussage, die Neuauflage solle sich jetzt mit Feminismus beschäftigen, stößt der Schauspielerin auf. Sie erwidert zynisch: "Sieht so aus, als hätten wir das das erste Mal vergessen. Verdammt." Denn schließlich drehte sich auch die Originalhandlung um drei Single-Schwestern, die gemeinsam Pipers Kinder aufziehen. Diese Ursprungsdarstellerin wird dann vermutlich schon mal nicht mit von der Partie sein!