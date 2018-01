Hat es sich David Friedrich (28) mit seinem Kussrückzieher etwa selbst verbockt? In einer Dschungelcamp-Challenge entzog er sich dem Knutscher von Jennifer Frankhauser (25) – stattdessen gab es nur ein Küsschen auf die Wange. War das ein Fehler? TV-Kollegin Denise Temlitz hat dazu eine klare Meinung: "Ich finde es stark, dass er sich da nicht drauf eingelassen hat und so für sich selber entschieden hat: 'So, bis hierhin und nicht weiter!'", verriet sie im Promiflash-Interview im Brautmodengeschäft Crusz Berlin. Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.