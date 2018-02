Rebecca Mir (26) landete 2012 bei Germany's next Topmodel auf dem zweiten Platz. Danach ging ihre Karriere steil bergauf. Am 8. Februar geht die Castingshow in eine neue Runde und Rebecca verrät im Promiflash-Interview den ultimativen Tipp für die Girls: "Spaß haben und sie müssen auf jeden Fall professionell sein. Ich glaube, man darf das nicht alles zu verbissen sehen. Sie müssen immer noch Spaß daran haben und sich auf die Sachen freuen."