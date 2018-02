Was für ein Deal! Nun scheint das lang ersehnte Comeback der Spice Girls endlich wahr zu werden. Ein The Sun-Insider will jetzt wissen, dass die fünf würzigen Ladys kurz vor Abschluss eines Megavertrags stehen – und das MIT Victoria Beckham (43). Die hatte sich heftig gegen eine Reunion gewehrt. "Nach langen Verhandlungen hat Victoria zugestimmt. Das ist wirklich spannend, weil sie immer gesagt hat, dass sie dazu nicht bereit ist", gab die Quelle an. Diese Zustimmung rechnet sich: Ganze 11,4 Millionen Euro soll jedes Mitglied der einst erfolgreichsten Girlband kassieren!