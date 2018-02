Die Vorbereitungen gehen in die nächste Runde! Anna Maria Damm ist im sechsten Monat schwanger. Das Zimmer für den heranwachsenden Nachwuchs wurde schon hergerichtet. Jetzt hat die 21-Jährige auch den Kleiderschrank ihres Babys zum ersten Mal bestückt. In einem neuen YouTube-Clip zeigte die Ex-GNTM-Kandidatin ihren Abonnenten die Ausbeute der ersten Strampler-Shoppingtour.