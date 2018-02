In einem Interview mit Billboard sprach der Sänger jetzt über die Entstehung seines neuen Hits "How Long". Die Inspiration dazu soll ihm eine ganz bestimmte Beziehung gegeben haben, in der er offenbar auch die Erfahrung machen musste, nicht der einzige Mensch im Leben seiner Auserwählten zu sein. "[Der Song, Anm. d. Red.] handelt von einem konkreten Moment in meinem Leben, in dem eine Person, die mir sehr nahe stand, nach der Aufmerksamkeit eines anderen suchte", verriet der Musiker mit deutschen Wurzeln. Zwar nannte er keine Namen – dennoch stellt sich zwangsläufig die Frage, ob er damit auf die On-Off-Beziehung zwischen Selena und Justin Bieber (23) anspielt. Immerhin sieht auch die Frau in seinem Musikvideo seiner vermeintlichen Ex verdächtig ähnlich.