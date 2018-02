Im Interview mit der Bild -Zeitung packte der Eskimo Callboy -Drummer über seinen plötzlichen Busch-Rauswurf aus und verriet: Richtig traurig ist er deshalb nicht! "Ärgerlich! Aber ich bin deshalb nicht enttäuscht. Ich bin mit einem Lachen in den Dschungel reingegangen und gehe mit einem Lachen wieder raus", erklärte der Optimist. "Für mich war das eine unglaublich aufregende Zeit mit ganz vielen Höhen und Tiefen und allem, was dazugehört. Das war schon crazy!"

15 Tage lang gab's nichts Gescheites zwischen die Beißerchen, dafür aber reichlich Ekelprüfungen und Langeweile – von Letzterem auch besonders viel, wie er selbst sagt: "Die Langeweile hat einen aufgefressen. Du weißt im Dschungel einfach nicht, was du machen sollst. Dinge, auf die man Bock hat, gehen da nicht." Die nächsten Tage darf der Ex-Camper nun noch im Versace-Luxushotel in Down Under verbringen – und da sollten sich wohl genug Dinge finden, die David wirklich Spaß machen.