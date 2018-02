So musikalisch und gleichzeitig grazil sieht man Dwayne "The Rock" Johnson (45) eher selten! Seit Jahrzehnten ist der Kraftprotz eine feste Größe im Showbusiness – ob als Wrestler oder Hollywood-Schauspieler. Jetzt zeigt der 45-Jährige wieder einmal, wie viel musikalisches Talent in ihm schlummert: Auf einer elektronischen Fußmatte hüpft Dwayne grazil hin und her und gibt dabei einen echten Klassiker zum Besten. "Als Kind hatte ich diesen Traum, mein Lieblings-Ragtime-Stück 'The Entertainer' am Klavier zu spielen. Aber ich bin wirklich schlecht am Klavier – zumindest, bis ich anfing, mit den Füßen zu spielen!", schrieb er zu dem Video, das er auf Instagram postete.