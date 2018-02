Seit Donnerstag ist es offiziell: Komiker Thomas Hermanns (54) ist einer der Let's Dance-Kandidaten 2018. Der Komiker und seine Promi-Konkurrenten erfahren erst am 9. März, mit welchem Profi sie in der Show tanzen werden. Im Promiflash-Interview bei der "Boybands Forever"-Premiere verriet der 54-Jährige, warum Kathrin Menzinger (29) seine Favoritin ist: "Weil ich 1,90 Meter groß bin, muss es eine Große sein. Ich stand mal neben der Frau Menzinger. Optisch und von der Größe her dachte ich, das würde gut passen."