Cathy Hummels (30) lässt ihren kleinen Prinzen nicht aus den Augen! Am 11. Januar wurden die Fashion-Expertin und ihr Liebster Mats (29) zum ersten Mal Eltern. Seitdem hält Cathy ihre Fans mit Schnappschüssen aus ihrem Neu-Mama-Alltag auf dem Laufenden. Jetzt zeigt sich die fitte Moderatorin beim schweißtreibenden Work-out in ihrer Instagram-Story: Mit ihrem Sohnemann als Zuschauer sportelt Cathy, was das Zeug hält!