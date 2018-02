Können sie das überhaupt noch toppen? 2017 landen Kay One (33) und Pietro Lombardi (25) mit "Señorita" den absoluten Sommerhit des Jahres – bis heute verkauft sich der Song über 400.000 Mal, geht Platin und wird im Netz stolze 77 Millionen Mal geklickt. Jetzt verrät Kay im Promiflash-Interview: Das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange! "Im Sommer kommt auf jeden Fall was, das kann ich jetzt noch mal verraten. Und Pietro und ich sind jetzt schon wieder fleißig im Studio", erklärt er auf der Lambertz Monday Night in Köln.