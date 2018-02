Vor etwas mehr als zwei Jahren verabschiedete sich der Show-Schöpfer Stefan Raab (51) aus dem deutschen Fernsehen. An den tränenreichen "TV total"-Abschied am 16. Dezember 2015 erinnert sich auch Moderatorin Janin Ullmann (36) bis heute wehmütig: "Also ich erinnere mich noch genau an diesen Abend, als seine letzte Show war, das letzte Mal ‘TV total’, und wie er dann die Treppe hochging und noch mal gewunken hat.” Im Promiflash-Interview ist sie sich zudem sicher, dass der Kölner einfach zum Fernsehen gehöre – denn nicht nur Formate wie die Wok-WM oder der Bundesvision Song Contest lägen dem Entertainer am Herzen, sondern vor allem die Menschen, mit denen er zusammenarbeite. Da wird sich Janin bestimmt freuen, dass der Raaabinator 2018 mit einer neuen Show ins TV zurückkehrt.