Jan Meyer (27) geht es furchtbar elend! Das ApeCrime-Mitglied beichtete kürzlich in einem Realtalk-Clip, wie sehr er unter ständigem YouTube-Stress leidet – seit unglaublichen sechs Monaten will eine fiese Übelkeit einfach nicht mehr verschwinden: "In diesen letzten vier Jahren hab ich so viel Zeit damit verbracht zu schneiden und Videos zu drehen, dass es rückblickend einfach komplett übertrieben war.” Mit so einem Schock-Statement steht der Blondschopf auf der Video-Plattform keineswegs alleine da! Vor ihm haben auch schon Dagi Bees (23) Ex-Freund LionT (25), Melina Sophie und Miguel Pablo offenbart: Sie alle leiden unter Psychosen und Depressionen, ausgelöst durch zu viel Arbeit und zu wenig Ruhe. Ob für Jan endlich ein wenig Schonzeit anstehen wird?



