Der Kampf gegen die Kilos geht in die nächste Runde! Am 4. Februar startet die zwölfte Staffel von The Biggest Loser. Für die Kandidaten heißt es wieder: Schwitzen und den inneren Schweinehund besiegen. Alexandra Gregus hat das bereits geschafft. Sie holte sich als erste Frau in der Geschichte der Abnehm-Show 2017 den Sieg und startet seitdem durch. Die Kochbuch-Autorin verriet jetzt gegenüber Promiflash ihre Tipps für die neuen Teilnehmer. Neben Vertrauen in die Coaches Christine Theiss (37), Ramin Abtin (45) und Mareike Spaleck rät Alex den Abnehmwilligen vor allem eines: "Einfach alles geben. Wirklich diesen Entschluss, das angefangen zu haben, durchziehen, keine Ausreden mehr finden und Vollgas geben!"