GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) ist eine der 14 Kandidaten der aktuellen Let's Dance-Staffel. Schon vor drei Jahren dachte sie über eine "Let's Dance"-Teilnahme nach, zweifelte aber an ihren tänzerischen Fähigkeiten: "Also meine Vorgänger von GZSZ waren supergut und ich glaube, ich bin halt so ein Bewegungslegastheniker", verriet sie im Promiflash-Interview 2015. Na, ob sie ihre Fans in der neuen Staffel vom Gegenteil überzeugen kann?