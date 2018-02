Diese Bilder sprechen Bände. Auf Instagram postete die Ex von Wiz Khalifa (30) nun mehrere Bilder nach ihrer Brust-OP. Ihre Attitüde: eindeutig selbstverliebt. Auf einem Schnappschuss fasst sich die US-Beauty in die karierte Hose, auf einem anderen leckt sie ihren Mittelfinger in Richtung Kamera ab. Dabei fällt nicht nur ihre geschrumpfte Oberweite auf. Amber rockt einen neuen Haar-Look. In eine Wasserwelle gelegt erstrahlt die Kurzhaarfrisur der 34-Jährigen nun in Türkis.