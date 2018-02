Barbara Schöneberger (43) weiß, wie man in die Woche startet! Montage, an denen die Motivation noch im Wochenende steckt, kennt wohl jeder. Das Wochentagsphänomen macht offenbar auch vor der Powerfrau nicht Halt. Wie sich das erfolgreiche TV-Gesicht den Start in die Arbeitswoche trotzdem nicht vermiesen lässt, zeigt es seinen Followern jetzt auf besonders witzige Weise. Auf dem Instagram-Account ihres Magazins führt die Münchnerin einen wahren Motivationstanz auf. Wie das aussieht? Barbara vollführt einfach eine energiegeladene, rückartige Bewegung nach der anderen.