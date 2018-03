Backstreet Boys, Take That und Co. – warum lag in den Neunzigern eigentlich jeder den Boybands zu Füßen? Bei der Berlin-Premiere des brandneuen Musikspektakels "Boybands Forever" – erdacht von Komiker Thomas Hermanns (54) – fragte Promiflash jetzt nach. Sänger und Ex-Voxxclub-Mitglied Julian David (28) brachte den Hype auf den Punkt: "Man sucht immer schon von jedem Typ Mann auch einen aus, damit es auch gut passt auf die jeweilige Zielgruppe. Also das ist schon so ein kleines Geheimnis, das natürlich dahinter steckt. Für jeden Typ gibt es einen, den man besonders gerne mag – das ist extrem klug gemacht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de