Was für ein goldiger Schnappschuss! Auf dem ersten Instagram-Bild, das die Unternehmerin von ihrem Nachwuchs postet, erkennt man hinter dem kleinen Händchen, das Mamas Daumen umgreift, auch die Gesichtszüge der Mini-Jenner. Kylies Bildkommentar zu dem Foto: "Stormi", offenbar der Name ihrer Tochter! US-Medien und Fans sind sich da jetzt schon absolut sicher – und in der Tat spricht einiges für diese Theorie.