Schon bald geht die wohl verruchteste Liebesgeschichte aller Zeiten in die dritte Runde: Mit "Shades of Freed" kommt im Februar 2018 der finale Teil der Shades of Grey-Trilogie in die deutschen Kinos. Doch kann der neue Streifen seine beiden Vorgänger wirklich übertrumpfen? Na, und ob! Wenn es nach der Buchvorlage geht, steht den Kinobesuchern eine atemberaubende Storyline bevor. Diese drei Gründe sprechen dafür, dass "Fifty Shades Freed" ein Mega-Spektakel wird.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de