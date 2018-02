Wer ist eigentlich der Mann, mit dem Kylie Jenner ihr erstes Baby bekommen hat? Via Instagram und Co. gab die 20-Jährige gestern endlich bekannt: Sie hat am 1. Februar ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Der Kindsvater ist Rapper und Produzent Travis Scott (25). Jacques Webster jr., wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hat schon mit Musikgrößen wie Kanye West (40), Drake (31) und Jay-Z (48) zusammengearbeitet. Auch zum Kardashian-Jenner-Klan hat er eine besondere Beziehung: Er hat nicht nur zusammen mit Khloe (33) für Kanyes Modelinie Yeezy Season 3 gemodelt, sondern ist auch ein sehr guter Freund von Kylies jüngster Schwester Kendall (22).