Erste Details zu Kylie Jenners (20) Mama-Debüt! Am Donnerstag brachte das Reality-Küken eine Tochter zur Welt . Die Fans sind in Aufruhr – immerhin hatte Kylie ihre Schwangerschaft monatelang mehr oder weniger gut geheimhalten können. Nun ist die Zeit des Schweigens endgültig vorbei: Kylie verriet erste Infos zu ihrem süßen Nachwuchs.

In dem YouTube-Clip, der die vergangenen neun Monate der 20-Jährigen emotional Revue passieren lässt, teilte sie weitere Details zu ihrem Neuankömmling. Das Baby kam am 1. Februar um 16:43 Uhr zur Welt und wog bei der Geburt rund 3.8838 Gramm. Das Video gewährt außerdem einen kleinen Einblick in den Kreißsaal: Neben Kylies Schwestern und ihrer Mutter Kris Jenner (62) war auch Travis Scott (25) anwesend, um der jungen Beauty beizustehen.