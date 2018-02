Wie ein Mitschnitt der Londoner Parlamentssitzung auf dessen Webseite jetzt dokumentiert, setzte sich Katie gemeinsam mit ihrer Mutter Amy am Dienstag in London für die Bestrafung der Internetmobber ein. Auf Nachfrage der Vorsitzenden der Behörde erklärte die fünffache Mama die Vorfälle: "Es wurde in den vergangenen Jahren immer schlimmer. Es gab schon jemanden, der behauptet hat, Harvey würde mich oder jemanden anders vergewaltigen! Außerdem hat jemand Pornos gebastelt, in denen er Sex mit meinem Sohn hat! Diese Menschen müssen bestraft werden!" Die Peiniger wüssten, dass Harvey wegen seiner Behinderung nicht die Möglichkeit habe, sich zu verteidigen – deswegen verlange sie mit dem "Harveys Gesetz", wie sie es auf Instagram nannte, nun härtere Sanktionen für Cybermobbing.