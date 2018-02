Exklusive Backstage-Infos zu Germany's Next Topmodel! Die beliebte Castingshow startet dieses Jahr in der Karibik. Eine von Heidi Klums (44) "Mädchen": Julia Prokopy (22). Promiflash trifft die ehemalige Bachelor-Kandidatin zum Interview – und dort verrät die Blondine das, was man sich vor dem TV schon immer fragt!