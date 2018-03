Wird man mit Model-Mama Heidi Klum (44) und "ihrem Baby" Germany's next Topmodel so richtig erfolgreich? Anna Wilken muss es wissen. Das Model buhlte 2014 um die Modelkrone. Obwohl sie damals freiwillig aussteigt, bereut sie ihre Teilnahme bis heute nicht: "Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die man sich selbst auslegt und was für einen Werdegang man danach legen will", erzählte sie im Interview mit Promiflash. Nach der Show kam Annas Karriere erst so richtig in Fahrt! Heute läuft sie in Paris, New York, und, und, und!



