Zeigt Ann-Kathrin Brömmel (28) hier ihr Brautkleid? Noch in diesem Jahr wollen das schöne Model und BVB-Kicker Mario Götze (25) sich das Jawort geben. Ob der große Tag unmittelbar bevorsteht? Zumindest präsentiert sich die Emmericherin auf Instagram jetzt in weißen Roben. Keine Frage: Die Aufnahmen erinnern schwer an eine Braut. Allerdings sucht die 28-Jährige "nur" das perfekte Dress für die am Mittwochabend stattfindende amfAR-Gala in New York. Erste Details zu ihrem Traum in Weiß hat Ann-Kathrin Promiflash bereits verraten: "Ich mag nicht diese Tütü-, Prinzessinnenkleider, das ist nicht so meins. Ich denke, das wird eher so ein schlichteres, eng anliegendes Kleid."