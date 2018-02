Das nächste Kardashian-Baby lässt nicht mehr lange auf sich warten! Erst am Sonntag gab Khloe Kardashian (33) bekannt, dass ihre Nachwuchs-Vorfreude so groß sei, dass sie kaum noch schlafen könne. Die unruhigen Nächte sieht man der Reality-Beauty aber gar nicht an, wie sie jetzt auf ihrem Social-Media-Kanal beweist!