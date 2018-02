Die "Mamma Mia!"-Fans sind sauer. Da haben sie viele Jahre auf eine Fortsetzung gewartet und dann das – der "Mamma Mia! Here We Go Again"-Trailer vermittelt den Eindruck, als sei Meryl Streeps (68) Charakter Donna tot! So mancher Twitter-User ist empört und überlegt sogar, das Musical-Sequel zu boykottieren: "Ich muss wissen, ob sie tot ist, denn dann sehe ich mir den Film gar nicht erst an."