Wenn am 19. Juli Mamma Mia! Here We Go Again in die deutschen Kinos kommt, könnte den Fans des Hitmusicals ein großer Schock bevorstehen – im neuen Trailer ist Meryl Streep (68) als Donna nämlich nur äußerst kurz zu sehen. Auch ihre Tochter Sophie (Amanda Seyfried, 32) sagt: "Ich habe mich meiner Mutter noch nie näher gefühlt. Am gleichen Ort, an dem sie vor all diesen Jahren gewesen ist." Da stellt sich unweigerlich die Frage: Ist Mama Donna etwa gestorben?