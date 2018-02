Wie wird der königliche Spross wohl heißen? Im September vergangenen Jahres verkündete das britische Königshaus, dass Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) ihr drittes Kind erwarten. Am 28. April dieses Jahres soll es bereits so weit sein. Während sich die werdenden Eltern mit Staatsbesuchen auf Trab halten, geht das große Rätselraten um den royalen Namen in die heiße Phase. Das Besondere: Der nächste Babyname könnte durchaus ungewöhnlich werden.