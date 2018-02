Die aktuelle Regierung Großbritanniens will die Europäische Union verlassen, was viele Mitgliedsstaaten des Bündnisses nicht nachvollziehen können. Die englischen Monarchen-Lieblinge sollen daher die Wogen glätten, behauptet jedenfalls der schwedische öffentlich-rechtliche Sender SVT. William und Kate seien gerade jetzt im hohen Norden, um im Zuge der Brexit-Verhandlungen die Beziehungen zu europäischen Ländern aufrecht und harmonisch zu halten. Das Palastpaar fungiere also als eine Art Botschafter, um die angespannte Situation Europas aufzulockern und Einigkeit zu demonstrieren. Auch der norwegischen Königsfamilie statten die Briten auf ihrer Reise einen Besuch ab.