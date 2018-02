Steht die Netz-Karriere von Logan Paul (22) jetzt endgültig vor dem Aus? Nachdem der YouTuber einen leblosen Körper in einem Video zeigte und sich auch noch darüber lustig machte, bekam er jede Menge Gegenwind! Diverse Verträge wurden sofort aufgelöst – niemand wollte mit Logan und seinem Content in Verbindung gebracht werden. Jetzt hat sein geschmackloser Scherz noch härtere Konsequenzen!

Es gibt aber auch Stimmen, die Logan jetzt unterstützen. Social-Media-Star Freshtorge nimmt die Skandal-Nudel in Schutz: "Man sollte ihm jetzt eine Chance geben. Jeder Mensch macht mal Fehler", sagte er im Interview mit Promiflash. Hoffentlich macht Logan so schnell keine Fehler mehr auf der Video-Plattform. Was sagt ihr zur Entscheidung? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.