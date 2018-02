Läuten in wenigen Monaten endlich die Hochzeitsglocken? Im Dschungelcamp stellte Hubert Fella (50) seinem Liebsten Matthias Mangiapane (34) die Frage aller Fragen: Mit einem romantischen Brief hielt das Reality-Sternchen um die Hand des Urwald-Fünften an. Nach der Verlobung steht nun die Planungs- und Vorbereitungsphase an. Im Promiflash-Interview verriet der dunkelhaarige Bräutigam jetzt, wann er gerne vor den Altar treten würde: "Ich möchte ja am liebsten im Wonnemonat Mai heiraten!"