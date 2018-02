Halb nackt durch Los Angeles – warum auch nicht? Seit einigen Jahren ist Schauspielerin Shay Mitchell (30) eine feste Größe in der YouTube-Community: Mit Beauty-Tutorials, lustigen Vlogs und Frage-Antwort-Videos unterhält die Pretty Little Liars-Darstellerin zahlreiche Follower. Zur Feier der geknackten Drei-Millionen-Marke ließ sich die Brünette nun etwas besonders Witziges einfallen: Nur in Panty und Einhorn-Maske lief Shay durch die Straßen der kalifornischen Metropole – und wurde dabei von ihrer lachenden Freundin gefilmt!