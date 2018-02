Shania Geiss (13) will Model werden und irgendwann neben Größen wie Gigi Hadid (22) über den Runway laufen. Für ihren großen Traum bekommt sie jetzt tatkräftige Unterstützung – von GNTM-Catwalk-Coach Papis Loveday (41). Im Gespräch mit Promiflash verriet der: "Sie hat Potenzial, sie hat echt Potenzial." Momentan pausiert die gemeinsame Arbeit, schließlich ist der Mode-Profi in Dreharbeiten eingespannt. In Zukunft wolle er aber definitiv weiter an Shanias Karriere arbeiten.