Wen vermisst Sarah Lombardi (25) hier so sehnsuchtsvoll? Eigentlich ist die Mama des kleinen Alessio (2) momentan voll und ganz in Karnevals-Stimmung: Kürzlich teilte sie nämlich Fotos von ihrem sexy Piratenkostüm zur Weiberfastnacht. Am Wochenende scheint sie aber nicht nur eine Erkältung, sondern auch eine melancholische Stimmung im Griff zu haben: Am Sonntag postete die Kölnerin ein Bild, auf dem sie ziemlich traurig dreinschaut!