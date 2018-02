Ann-Kathrin Brömmel (28) ist die schöne Freundin von Superkicker Mario Götze (25). Für viele ist sie wohl das Dreamgirl schlechthin: Die 28-Jährige ist ein begehrtes Model, zählt etliche Follower auf ihren Social-Media-Plattformen und hat einen der schnuckeligsten Kicker an ihrer Seite. Doch mit der Sportart hatte sie vor Mario nicht viel am Hut: "Ich bin durch Mario natürlich an den Fußball gekommen und finde es mittlerweile megaspannend, wenn man sich damit mal befasst." Bald steht die WM vor der Tür, da wird sich die 28-Jährige sicher auch wieder öfter am Spielfeldrand blicken lassen!