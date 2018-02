Dänemark trauert. Im Alter von 83 Jahren ist Margrethe von Dänemarks (77) Gemahl Prinz Henrik (†) am späten Dienstagabend verstorben . Nach dem Ableben des Monarchs stellt sich nun diese Frage: Wo wird Prinz Henrik beigesetzt werden? Eines ist klar: Nicht in der königlichen Familiengruft!

Normalerweise war es für den Prinzen vorgesehen, dass er im Falle seines Todes im Dom Roskilde begraben werden würde. Das hat bisher Tradition für alle dänischen Könige und ihre Ehepartner. Doch bereits im Sommer vergangenen Jahres machte der Royal gegenüber BT klar, dass er seine letzte Ruhe nicht in dem Sarkophag in der St. Brigittes Kapelle an der Seite seiner Frau finden wolle. Königin Margrethe akzeptierte diesen Wunsch und gab ihr Einverständnis.