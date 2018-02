Er starb nach einer schweren Lungenentzündung im Kreise seiner Familie! Prinz Henrik (83) von Dänemark kam in Frankreich zur Welt, lebte während seiner Kindheit lange in Asien und arbeitete schließlich als Sekretär der französischen Botschaft in London. Dort traf er seine spätere Gattin – Dänen-Königin Margrethe! Die Liebe der beiden wurde von zwei Söhnen und sage und schreibe acht Enkelkindern gekrönt. Womit der Dackel-Fan sein Leben haderte: Er wollte seiner Ehefrau gleichgestellt sein und den Titel König tragen. Dies passierte bis zu seinem Tod jedoch nicht.