Zurück zu den Wurzeln mit Shirin David (22)! Die gebürtige Hamburgerin gehört zu den erfolgreichsten YouTuberinnen des Landes. Und nicht nur das: Auch auf Instagram folgen der ehemaligen DSDS-Jurorin knapp vier Millionen Fans. Da verliert man doch sicher schnell den Überblick über seine ganzen Beiträge, oder? Promiflash hat Shirin erst kürzlich beim Place To B Influencer Award in Berlin getroffen und dort hat sie verraten, ob sie sich überhaupt noch an ihren allerersten Post erinnern kann: "Oh definitiv, weil ich ganz genau weiß, dass mich dieser erste Post ganz, ganz viel Geld gekostet hat."



