Am 1. Februar wurden Kylie Jenner (20) und Travis Scott (25) Eltern der kleinen Stormi Webster – und schon wenige Tage nach der Geburt zerbricht die junge Mama sich den Kopf über weiteren Nachwuchs. Dabei soll Kylie sich ein Beispiel an ihrer älteren Halbschwester Kim Kardashian (37) nehmen wollen, um das Baby nicht selbst auszutragen! "Sie vermisst ihren früheren Körper sehr und zieht in Erwägung, es genauso zu machen wie Kim und sich eine Leihmutter zu besorgen", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus.