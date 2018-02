Kriegt Daniel Völz jetzt die Rechnung für seine ausgiebigen Angrabe-Offensiven? Der Bachelor ist ein echter Draufgänger – er knutscht bereits mit fünf Kandidatinnen! Doch die Zeiten als Frauenmagnet sind jetzt anscheinend vorbei: Der Immobilienmakler kassierte in der sechsten Folge gleich drei heftige Abfuhren von den Kandidatinnen. Zahlt der Geschäftsmann also langsam den Preis für sein offenherziges Verhalten? Die Promiflash-Leser sind sich einig: In einer Umfrage finden fast 97 Prozent, dass Daniel eindeutig mit zu vielen Ladys auf Tuchfühlung geht und deshalb die Ablehnung erfährt!