Mit 14 Jahren das erste eigene Auto – dieser Traum geht jetzt für Davina Geiss (14) in Erfüllung. Die Millionärstochter bekommt von ihren berühmten Eltern Carmen (52) und Robert (54) einen Kleinschlitten geschenkt. Ihre Mama verrät auf Facebook: "Dieses Auto darf man in der Tat in Frankreich schon ab 14 Jahren fahren. Jetzt fehlt nur noch ihr Mofaführerschein, dann kann’s losgehen!" Erste Lenkversuche mit deutlich mehr PS unterm Hintern machte die Teenie-Tochter bereits im letzten Ski-Urlaub.