Dabei machte der Bühnenprofi allerdings nicht direkt weiter, als wäre nichts gewesen: Vor den über 10.000 Fans in der Wiener Stadthalle bezog Helene nach ihrem ersten Song Stellung zu der Krankheit, die ihr ein zehntägiges Auftrittsverbot bescherte: "Ich hatte nur einen Infekt, aber was das für eine Künstlerin bedeutet, kann sich kein Mensch vorstellen", begann sie ihre rührende Rede laut Bild-Informationen und fuhr mit Tränen in den Augen fort: "Wenn heute der eine oder andere Ton noch nicht sitzt, verzeiht es mir. Eure Liebe ist die beste Medizin für mich!"