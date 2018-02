Sarah Lombardi (25) sucht ihren Mr. Right! Die Sängerin geht seit der Trennung von ihrer Jugendliebe Michal im September vergangenen Jahres alleine durchs Leben. Jetzt wäre die Sängerin aber offen für ihren Traumprinzen! "Es ist auch schon so, dass ich jetzt auch bereit wäre für was Neues und mich freuen würde, wenn ich noch mal den Mann des Lebens kennenlerne", erzählte Sarah im Promiflash-Interview.