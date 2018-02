Sie ist ihrem Flori unglaublich dankbar! Am Freitag setzte Schlagerstar Helene Fischer (33) nach einer Woche Zwangspause ihre Konzerttour wieder fort. Die Sängerin hatte einen schweren Infekt und musste ihre Tournee sehr zum Leidwesen ihrer Anhänger zwangsläufig unterbrechen. In Wien feierte sie jetzt ihr Bühnen-Comeback und nutzte diese Gelegenheit, sich bei ihrem Langzeitfreund Florian Silbereisen (36) zu bedanken.

Noch leicht angeschlagen betrat Helene die Bühne der Stadthalle. "Es ist die beste Medizin ever, dass ich heute wieder zurück auf die Bühne komme", begrüßte sie ihre jubelnden Fans. Einem war sie jedoch ganz besonders dankbar für seine Anwesenheit und Untersetzung – nämlich ihrem Freund Florian Silbereisen. Darum machte sie ihm nun vor Tausenden von Fans eine rührende Liebeserklärung. "Als ich in meinem Hotelzimmer war, war das Allerschönste, dass derjenige, von dem man am meisten die Liebe und die Umarmung braucht, dann auch da ist. Vielen Dank dafür, dass du da bist, mein Schatz", richtete sie sich an den Sänger. Laut Bild habe sie noch ein leises "Ich liebe dich" nachgeschickt, das aber durch den Jubel der Konzertbesucher kaum hörbar war.