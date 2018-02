Wächst hier ein kleiner Medienprofi heran? Beim Family Fasching von Oksana Kolenitchenko (30) in Berlin feiert ihr kleiner Sohn Milan (3) ordentlich mit. Bei dem Event für einen guten Zweck gibt der Knirps Promiflash sogar sein erstes Interview. Und da macht der süße Superheld auch ganz klar, was er auf der Party noch so vor hat: "Tanzen!" Seine Mama platzt jedenfalls fast vor Stolz.